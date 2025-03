Veroorzaker ernstig ongeluk op snelweg en pottenkijkers krijgen boetes

Een boete van 1000 euro en een rijontzegging van een half jaar. Dit is wat de rechtbank in Den Bosch een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur heeft opgelegd. In maart 2022 botste de nu 29-jarige man op de snelweg A67 bij Lierop zonder te remmen op een lesauto.

Ook enkele tientallen weggebruikers hielden een boete over aan het ongeluk. Zij werden betrapt op het maken van foto's en filmpjes van de ravage. Het ongeluk gebeurde die donderdagmiddag rond half vier op de A67 bij Lierop, in de richting van Venlo. Het leidde tot langdurige problemen op de weg. Nadat de vrachtwagen op een lesauto was gebotst, bleef de snelweg in de richting van Venlo tot kwart over acht 's avonds dicht. In de file die ontstond door het ongeluk gebeurden nog twee ongelukken. Zo botsten twee vrachtwagens op elkaar. Eén van de trucks kon niet meer verder en moest worden weggesleept. Het verkeer werd urenlang omgeleid en in de richting van Eindhoven stond op de A67 korte tijd een kijkersfile.

Verkeer op de A67 wordt weggeleid (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).

In de file botsten twee vrachtwagens op elkaar. (foto: Pim Verkoelen/SQ Vision).

Forse hersenschade

De leerling, die achter het stuur zat, en de rijinstructeur werden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Tijdens de zitting, twee weken geleden, bleek dat de botsing vooral voor de rijinstructeur grote gevolgen had. Hij houdt er waarschijnlijk blijvend letsel aan over. De man liep forse hersenschade, kneuzingen in de hersenen, een bloeding naast het ruggenmerg en verlamming aan de linkerkant van zijn lichaam op. Hierdoor heeft hij een tijd lang zijn werk niet kunnen doen. De 'lesser' raakte minder ernstig gewond. Volgens de rechtbank is het zonneklaar: de Bulgaarse vrachtwagen is zonder te remmen ingereden op de stapvoets rijdende lesauto, die juist vaart minderde vanwege een naderende file. De rechter stelt dat de trucker té lang zijn aandacht niet op de weg heeft gehad en dat hij niet heeft geremd. Bovendien reed hij 10 kilometer harder dan toegestaan. Dit werd de chauffeur extra kwalijk genomen, omdat hij op basis van zijn ervaring anders had moeten handelen. Ontsnapt aan taakstraf

Behalve de boete en de rijontzegging werd hem ook een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd. Die wordt omgezet in detentie wanneer de Bulgaar de komende twee jaar weer de fout in gaat. Normaal gesproken had hij een taakstraf moeten krijgen, maar die acht de rechtbank ‘niet opportuun’, omdat de chauffeur afkomstig is uit Bulgarije. Nadat agenten hulp hadden verleend op de plek van het ongeluk, zijn ze voorbijrijders in de gaten gaan houden. In totaal zijn 23 kentekens opgeschreven. De bestuurders van deze voertuigen waren foto’s en filmpjes aan het maken, terwijl ze aan het rijden waren. Ze hebben een boete van 350 euro op hun deurmat gekregen.