Vluchteling (52) aangevallen en bestolen in azc

Een 52-jarige vluchteling is in de nacht van dinsdag op woensdag aangevallen in het asielzoekerscentrum (azc) in Gilze. De man is 'gewelddadig' bestolen van zijn geld en zijn telefoon. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt de zaak. Een woordvoerder laat weten dat er meerdere scenario’s worden bekeken. "De man is bestolen van zijn geld en telefoon en heeft aangifte gedaan van diefstal met geweld", vertelt zij. "Wat precies de reden voor de mishandeling is, en of de religie van de man hierbij een rol speelt, weten we niet. Alleen de dader kent het motief."

Wel laat de politie weten dat er mogelijk zicht is op verdachten. Of het om één of meerdere personen gaat en of zij in het azc wonen, is nog onduidelijk.

Veiligheidsgevoel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat verantwoordelijk is voor de azc's in Nederland, zegt geschrokken te zijn. "We hebben de sloten vervangen om de man zich veiliger te laten voelen. Ook lopen de beveiligers, die 's nachts op het terrein aanwezig zijn, extra rondes langs zijn gebouw."