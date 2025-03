Dit is waarom Depla en Weterings wiet zo graag willen legaliseren

Als het aan de overheid ligt, gaat het wietexperiment over een kleine maand officieel van start. Vanaf dat moment mag er in de coffeeshops in de tien experimentgemeenten alleen nog maar legale cannabis worden verkocht. In Breda en Tilburg experimenteren ze al ruim een jaar met legale wiet. En dat is niet gek, want burgemeesters Depla en Weterings zijn al jarenlang voorvechters van legalisering: "Ons coffeeshopbeleid is failliet."

We kennen in Nederland een uniek beleid als het gaat om cannabis. Je mag namelijk wel een jointje roken, maar het kweken en vervoeren van cannabis is illegaal. Er is al jarenlang een lobby voor legalisering, waar onder anderen burgemeester Paul Depla van Breda en Theo Weterings van Tilburg zich hard voor maken.

"Ik heb zelf nog niet eens ooit een sigaret gerookt."

Beide burgemeesters zeggen nog nooit te hebben geblowd, maar toch zijn ze voor legalisering. Hoe zit dat? Weterings: "Ik heb zelf nog niet eens ooit een sigaret gerookt. Maar mijn persoonlijke ervaringen doen er niet toe, als het gaat om producten waar mensen gezondheidsschade mee kunnen oplopen dan is het belangrijk dat we wettelijke grenzen stellen zodat ze zich er bewust van zijn. Dan kun je zelf de keuze maken of je het wel of niet doet."

Depla legt uit: "De vraag die je aan de burgemeester moet stellen is niet: ben je voor of tegen cannabis? Nee, cannabis is er. En dan is de vraag, hoe organiseert u op een dusdanige manier dat de volksgezondheid er het minste door wordt geraakt?"

Het wietexperiment: Hoe zit het ook alweer? Sinds december 2023 wordt in coffeeshops in Breda en Tilburg naast gedoogde cannabis ook legale cannabis verkocht. Dit is onderdeel van het wietexperiment, of zoals de overheid het noemt het 'experiment gesloten coffeeshopketen'. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of het mogelijk is om cannabis legaal te telen, vervoeren en verkopen. Er zijn tien telers aangewezen die legaal wiet mogen kweken en leveren aan de coffeeshops in de experimentgemeenten. In juni 2024 kwamen er naast Breda en Tilburg nog acht experimentgemeenten bij. Vanaf 7 april dit jaar mogen de coffeeshops in de experimentgemeenten alleen nog maar legale cannabis verkopen. Maar coffeeshophouders maken zich zorgen en denken dat dit niet haalbaar is. Een aantal van hen schreef daarom een brandbrief aan de burgemeesters. Volgens legale teler FYTA uit Waalwijk kunnen ze genoeg legale cannabis leveren en hoeft de datum niet worden uitgesteld. Vandaag hebben de burgemeesters een overleg in Den Haag. Ze bespreken hier of de datum van 7 april haalbaar is en welke obstakels er zijn.

"Er is een crimineel monster gecreëerd"

Het gedoogbeleid is volgens Weterings en Depla niet meer werkbaar. "Nederlandse telers hebben de achterdeur overgenomen en verdienden daar veel geld mee. Langzaam maar zeker is er in Nederland een grote drugsindustrie ontstaan. Via de illegale achterdeur is er een crimineel monster gecreëerd", aldus Depla. Hoe gaat het eraan toe in de illegale wietsector? Sjoerd doet een boekje voor ons open in de podcast 'Via de Voordeur'. Ook duiken journalisten van Omroep Brabant in de geschiedenis van het Nederlandse cannabisbeleid én kijken ze naar de toekomst. Luister hieronder naar de podcastserie 'Via de Voordeur', via je favoriete podcastapp of ga naar omroepbrabant.nl/podcast.

"In de praktijk is het dubbel ellende."