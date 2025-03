'Opa en oma' willen door met Oekraïne-opvang en stappen naar rechter

De initiatiefnemers van de Oekraïne-opvang in Dongen stappen naar de rechter. De gemeente wil dat de veertien vluchtelingen die momenteel bij Leon Bronckers en Deborah van der Meere wonen, verhuizen naar een centrale opvanglocatie. Daar zitten Leon en Deborah, net als hun huisgenoten, niet op te wachten.

"Sommige bewoners zeggen dat we een soort opa en oma voor hen zijn", zeiden ze eerder tegen Omroep Brabant. Als de opvang niet sluit, krijgt het stel een dwangsom van 2000 euro per week opgelegd. Leon en Deborah zouden zich met hun opvang niet aan de regels houden. Onterecht, vindt het stel. "Burgemeester en wethouders willen dat we sluiten, maar een logische verklaring daarvoor hebben we nog niet gekregen", zegt Leon. Redenen hebben ze wel gehoord. "We zouden een vergunning nodig hebben en niet aan de normen voldoen, maar dat klopt allemaal niet. Onze advocaat zegt dat ook."

"Het is verschrikkelijk."

Een vergunning zouden ze namelijk helemaal niet nodig hebben om mensen in hun huis te laten wonen. Ook zou de gemeente de Oekraïners helemaal niet mogen verplichten om te verhuizen. Op dit moment wonen er nog veertien Oekraïners bij hem en zijn vrouw. Onder wie een zwangere vrouw, die over twee weken is uitgerekend. "Ik vind het allemaal heel frustrerend", zegt Leon. "Het is verschrikkelijk."

"Het ligt echt aan het college."