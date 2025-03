Opgepakte snelheidsduivel Muis911 mag thuis zijn strafzaak afwachten

Younes M., die ervan verdacht wordt achter het account van wegpiraat Muis911 te zitten, mag zijn strafproces thuis afwachten. Hij hoeft in de tussentijd niet in de gevangenis te zitten. De 33-jarige man werd dinsdag aangehouden door de politie en zat tot vandaag vast.

Muis911 gaat sinds jaren het internet over met zijn video's. Hij filmt daarin hoe hij gevaarlijke stunts uithaalt achter het stuur. Bijvoorbeeld door met 140 kilometer per uur door een Roosendaalse woonwijk te scheuren, met 200 over de vluchtstrook te jakkeren of met 130 door de bebouwde kom van Bosschenhoofd te racen.

Voor politie en het Openbaar Ministerie (OM) waren de video's een doorn in het oog. Tijdens het onderzoek bleek het lastig te zijn om bewijs over de dader te verzamelen. Hij komt in zijn filmpjes namelijk niet zichtbaar in beeld en ze hebben hem evenmin op heterdaad kunnen betrappen.

Desondanks is Younes M. afgelopen dinsdag toch aangehouden. En de manier waarop dat is gegaan, zint zijn advocaat niet. "Er is met heel veel bombarie op sociale media geplaatst dat mijn cliënt is opgepakt. En dat terwijl de rechter nog helemaal geen uitspraak heeft gedaan", zegt hij.

De advocaat van 'Muis911' laat in het midden of zijn cliënt daadwerkelijk degene is die achter het account zit. Hij benadrukt dat je in de rechtspraak onschuldig bent, tot het tegendeel bewezen is. Donderdag liet het OM weten dat hij zijn strafproces thuis mag afwachten.