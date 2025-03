Burgemeester doet bedrijventerrein op slot na criminele activiteiten

Het volledige bedrijventerrein aan de Lage Ham 40 in Dongen gaat drie maanden op slot. Dat heeft de burgemeester besloten. In december vorig jaar vond de politie bij een controle vuurwapens, zwaar vuurwerk, lachgas en spullen voor sekswerkers. Ook werd een voertuig gevonden dat vermoedelijk gestolen was en werd er illegaal op het terrein gewoond.

"Voor dit soort activiteiten en overlast is in Dongen geen plaats", zegt burgemeester Slagboom in een reactie. "Daarom ga ik het terrein sluiten voor drie maanden omdat de bevindingen op het terrein in strijd zijn met de wet.”