Uitlevering Bolle Jos: minister Van Weel in gesprek met Sierra Leone

Justitieminister David van Weel heeft donderdag met zijn functiegenoot in Sierra Leone gesproken over het Nederlandse uitleveringsverzoek voor Bredanaar Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos. Op X meldt de VVD-minister dat het overleg "ging over de strijd tegen internationale drugscriminaliteit". Het uitleveringsverzoek was daarin een belangrijk onderwerp, schrijft hij.

Het is niet duidelijk of dit het eerste gesprek was met de verantwoordelijke minister van het Afrikaanse land, of dat er al sprake is van een arrestatie. Een woordvoerster van Van Weel wil daar niets over zeggen en geeft ook geen enkele toelichting over de berichten op X.