Legale wietkwekerijen zwaar beveiligd: 'Het zekere voor het onzekere'

Over een kleine maand gaat het wietexperiment van start en mag er in de experimentgemeenten, waaronder Breda en Tilburg, alleen nog maar legale cannabis in de coffeeshops liggen. Maar waar komt deze legale wiet eigenlijk vandaan? Omroep Brabant nam een kijkje bij een legale wietkwekerij.

Rondom het pand van legale kwekerij Hollandse Hoogtes staat een flink hekwerk met camera's. Hollandse Hoogtes is gevestigd in Bemmel, geen wiet van Brabantse bodem dus, maar zij zijn wel een van de tien aangewezen telers die leveren aan de coffeeshops in Breda en Tilburg.

Voordat we het hek binnen mogen, worden onze identiteitskaarten gecheckt en ingenomen, deze krijgen we pas na de rondleiding terug. Waarom het zo goed beveiligd is? "Vooral vanuit de gedachte om eventuele criminaliteit te vertragen. Voor zowel de gemeente, als de politie en ons is dit nieuw. Dus we nemen het zekere voor het onzekere", vertelt kwaliteitsmanager Peter Prijs. Binnen in het pand ligt een waardevolle buit voor criminelen: honderden kilo's legale wiet.

Geen ouderwetse wietgeur

We moeten eerst een speciaal beschermend pak aan, voordat we de ruimtes vol planten binnen mogen stappen. "Daarmee zorgen we ervoor dat er geen risico is als we zo langs de planten lopen dat er vanuit onze kleding of ons lichaam pollen of andere schimmels op de planten terechtkomt."

In de eerste ruimte komt ons een mengelmoes van een citrus- en koekjesgeur tegemoet. "Het is niet de ouderwetse wietgeur, maar het zijn de terpenen die je ruikt", vertelt Peter. Dat zijn de verbindingen van planten die de smaak en geur creëren.

