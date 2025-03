Vrouw verloor onderbeen bij explosie, verdachten hebben spijt

Gerrit de J. (33) uit Den Bosch zegt spijt te hebben van de enorme explosie die hij op 16 november veroorzaakte in Nieuwkuijk. De J. stak toen een lawinepijl af bij de voordeur. De vrouw die op dat adres woonde, ging kijken bij de voordeur en raakte zwaargewond door de explosie.

Op 16 november ging een lawinepijl af bij een huis in de Onsenoortsestraat in Nieuwkuijk. De explosie vernielde de voordeur en de vrouw des huizes die daarachter stond, verloor door de klap haar onderbeen. Justitie gaat ervan uit dat de aanslag in Nieuwkuijk bedoeld was voor de buren. De vermeende opdrachtgever zou de 32-jarige Otman H. uit Den Bosch zijn. Gerrit de J., de man die verklaarde het explosief bij de voordeur te hebben gelegd, was vrijdag niet aanwezig in de rechtbank in Den Bosch. Daar werd de eerste tussentijdse zitting gehouden.

"Ik ging ervan uit dat de bewoners boven aan het slapen waren.”

Zijn advocaat voerde namens hem het woord. “De gevolgen zijn verschrikkelijk. Het was echt niet mijn bedoeling”, sprak de advocaat namens Gerrit de J. “Het plaatsen van het explosief was bedoeld als waarschuwing, om angst aan te jagen.” Volgens De J. moest hij de lawinepijl in de brievenbus stoppen, naast de voordeur. Maar omdat dat niet paste, heeft hij de pijl tegen de deur aangelegd. Volgens zijn advocaat was dit niet bedoeld om de bewoners te verwonden of te doden. “Het was om kwart voor drie ’s nachts en ik zag geen licht branden. Ik ging ervan uit dat de bewoners boven aan het slapen waren”, aldus De J. in zijn verklaring. Zijn advocaat vertelde dit om aan te tonen dat er geen sprake was van poging tot moord, waarvoor De J. nu wordt vervolgd.

Max V. (56) uit Rosmalen, die wordt gezien als tussenpersoon liet ook via zijn advocaat weten dat het nooit de bedoeling was om de vrouw zo zwaar te verwonden. Zij raakte haar rechter onderbeen kwijt bij de explosie en moet vrezen voor haar andere onderbeen. Bij Bureau Brabant waren beelden te zien van de man die het explosief plaatste:

Gerrit de J. ging op de fiets naar Nieuwkuijk. (foto: Bureau Brabant).

De officier van justitie veegde de vloer aan met het verhaal van De J. en V. Volgens hem wijst alles op voorbedachte rade en is er alle reden om de mannen te vervolgen voor poging tot moord. “Er is veel schade aangericht met een explosief dat veel zwaarder was dan een Cobra. Dat heeft V. zelf verklaard”, onthulde de officier. “Hij wilde daarom zelf het explosief niet plaatsen, omdat het zo zwaar was.” Volgens de officier kwamen de bewoners juist naar de voordeur omdat de lawinepijl voor de explosie eerst een lange fluittoon maakt. “Dat was de trigger om naar beneden te gaan. Natuurlijk ga je kijken als er iets bij je voordeur gebeurt.” Het letsel was potentieel dodelijk, aldus de officier en dus is vervolging voor poging tot moord voor beiden mannen op zijn plaats. “Alles is geheel volgens plan uitgevoerd.” De zwaargewonde vrouw en haar familie waren aanwezig in de rechtszaal. De vrouw zat in een rolstoel. Volgens een woordvoeder van Namens de Familie is de impact op de familie enorm en zo’n eerste zitting rakelt ook alles weer op. “De psychische gevolgen zijn ook enorm: ze blijft gehandicapt en hun leven staat op hun kop, ze worstelen hier dagelijks mee”, aldus de woordvoerder. De vermeende opdrachtgever Otman H. (32) uit Den Bosch kwam uit veiligheidsoverwegingen pas een uur later voor de rechtbank. Tussenpersoon Max V. heeft verklaard dat H. de opdrachtgever is, maar die bestrijdt dat. De advocaat van H. (Jan-Hein Kuijpers), liet eerder weten dat justitie ervan uit gaat dat een ex van zijn cliënt het doelwit was van de aanslag. Die ex woont naast het adres waar de explosie plaatsvond. Beelden van de explosie: