Schip vaart tegen spoorbrug, voorlopig geen treinen

Een schip is vrijdagochtend op de rivier de Mark tegen de Markbrug in Zevenbergen gevaren. De spoorbrug is beschadigd. Hierdoor rijden er geen treinen op het traject Lage Zwaluwe en Roosendaal.

Een aannemer heeft bekeken hoe groot de schade is, maar het valt mee. Er rijden stopbussen tussen Lage Zwaluwe, Oudenbosch, Zevenbergen en Roosendaal. De problemen zijn rond tien uur opgelost, laat ProRail weten.