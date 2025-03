Bijna helft van de Brabanders maakt zich zorgen over toekomst carnaval

Vier op de tien Brabanders maakt zich zorgen of er in de toekomst nog wel genoeg vrijwilligers zijn om de carnavalswagens te bouwen of voor de carnavalsverenigingen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Omroep Brabant.

Verder denkt ook ongeveer vier op de tien Brabanders dat carnaval over twintig jaar nog net zo belangrijk is als nu. Historicus Ineke Strouken weet dat het carnavalsfeest in de geschiedenis veel ups en downs heeft gekend. “In de middeleeuwen werd het carnavalsfeest uitbundig gevierd. Maar toen kwamen de protestanten, die het niet zo’n leuk feest vonden. Toen zag je dat op heel veel plaatsen het carnaval verdween, om later weer op te duiken.”

De zorg over de toekomst van het carnavalsfeest, zit dus vooral in het dreigende tekort aan vrijwilligers. “Jongeren hebben het ontzettend druk. Het is lastig om dan tijd te maken en je vast te bijten in één feest. Je kunt ze wel makkelijk over de brug krijgen voor een klein project met een begin- en een einddatum. Maar om in een bestuur plaats te nemen of maandenlang te bouwen aan een wagen, dat is toch een stuk moeilijker”, vertelt Strouken hierover.

"Er zijn carnavalsscholen en bouwclubs die zelf het voortouw nemen om jongeren te betrekken."

Ad Koopman, voorzitter van de Brabantse carnavalsfederatie, heeft daar wel een idee over: “Er zijn initiatieven zoals carnavalsscholen en bouwclubs die zelf het voortouw nemen om jongeren te betrekken. Wij proberen die initiatieven te delen met andere carnavalsverenigingen, zodat het bekend wordt en ze van elkaar kunnen leren.” Ongeveer de helft van de deelnemers aan het onderzoek dat ook kinderen heeft, zegt dat ze hun kinderen juist betrekken bij het carnavalsfeest. Volgens Strouken is dat positief. “Tradities moet je van generatie op generatie doorgeven. Als je dat niet doet, kan een traditie verdwijnen. Hoe jonger je ermee in aanraking komt, hoe meer het later ook blijft hangen.”

"Ik denk dat het carnavalsfeest er over twintig, dertig en veertig jaar nog steeds zal zijn."

Koopman vult aan. “De kern van carnaval is dat het een feest is van de omgekeerde wereld en het voorhouden van een spiegel. Ik denk dat het carnavalsfeest er over twintig, dertig en veertig jaar nog steeds zal zijn, hoewel de vorm misschien verandert. Het feest moet meebewegen met de maatschappelijke trends. Als dat niet gebeurt, is het klaar. Maar de kern van carnaval als omgekeerde wereld, zal blijven.