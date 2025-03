Vader vergeet handrem, auto met kinderen rolt water in

Een auto met twee kinderen is vrijdagochtend in het water beland bij de Sportlaan in Oss. Hun vader wilde rond tien over acht met de auto vertrekken, toen hij erachter kwam dat hij iets was vergeten. Hij besloot nog snel even naar binnen te gaan om het te halen, terwijl de kinderen in de auto bleven wachten.

Niet veel later klonk er gegil. De man bleek de handrem vergeten te zijn. De auto rolde hierdoor achteruit de straat over het water in. De man schoot direct in actie en haalde beide kinderen uit het ondergelopen voertuig. Niemand raakte gewond. Een bergingsbedrijf zal het voertuig uit het water takelen.