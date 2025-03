Thijs (16) overlijdt na val bij afbreken carnavalswagen: 'Niet te bevatten'

Tijdens het afbreken van een carnavalswagen zijn twee tieners donderdagavond uit een hoogwerker gevallen. Het ongeluk gebeurde in een bouwloods aan de Kerklaan in Raamsdonk. Een van de jongens, de zestienjarige Thijs, overleefde het noodlottige ongeval niet. "Het is niet in woorden te vatten."

De jongens waren bezig met het afbreken van een carnavalswagen van carnavalsvereniging Goei Geknoei. Ze vielen uit een hoogwerker. Een van hen zou zijn gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, vrijdagochtend kwam het bericht dat de jongen het niet heeft overleefd. "Bizar. Je zit nog in de roes van carnaval wat zo mooi verlopen is en dan hoor je dit, dat is niet in woorden te vatten", zegt voorzitter Stefan van Strien van Stichting Raamsdonkse Karnaval. Hij heeft de familie van de jongens nog niet direct kunnen spreken, maar het nieuws gaat snel rond in het kleine dorp. C.V. Goei Geknoei deed tijdens carnaval voor het tweede jaar mee aan de optochten in Raamsdonk en Raamsdonksveer.

"We kunnen van alles organiseren maar het moet met respect voor de familie."

"Goei Geknoei heeft een hele mooie bijdrage geleverd aan onze optocht. We zijn een heel hecht dorp en hebben vier dagen lang intens carnaval gevierd met z'n allen. Dan komt zo'n nieuws nog harder aan." Veel dorpsgenoten geven volgens Van Strien aan een stille tocht te willen organiseren. "Maar we willen eerst naar de familie luisteren wat hun wens is. We kunnen van alles organiseren maar het moet met respect voor de familie, dus we wachten nog even af." Zaterdag organiseert de gemeente Geertruidenberg samen met de GGD en Slachtofferhulp in het gemeentehuis een besloten bijeenkomst voor de jongeren die aanwezig waren op het moment van het ongeluk. De politie heeft aangegeven dat zij na onderzoek uitgaan van een noodlottig ongeval.

Lees ook Twee tieners vallen uit een hoogwerker, één slachtoffer gereanimeerd

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.