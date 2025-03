Kind betrokken bij frontale botsing waarbij dode viel

Bij het ernstige ongeval van donderdagavond in Waalwijk was ook een minderjarig kind betrokken. Dat maakte de politie vrijdag bekend. Er is inmiddels iets meer duidelijk over hoe het ongeluk, waarbij een dode viel, heeft kunnen gebeuren.

De frontale botsing tussen twee personenauto's gebeurde rond halfnegen op de Biesbosweg in Waalwijk. Eén inzittende is overleden, meerdere mensen zijn zwaargewond geraakt.

Verkeerde weghelft

De persoon die overleden is, is een man van 25 uit 's Gravenmoer. Dat laat de politie vrijdagmiddag weten. Hij zat in de auto met een 30-jarige man uit Sprang-Capelle en een minderjarig jongetje.

