Succesvolle statiegeldmachines met carnaval: duizenden blikjes opgehaald

De proef met grote statiegeldmachines tijdens carnaval in de Brabantse steden, is een groot succes. Dat laat de initiatiefnemer Statiegeld Nederland weten. Ook deelnemende gemeenten zouden enthousiast zijn, er wordt al vooruit gekeken naar andere evenementen waar de machines hun werk kunnen doen.

Den Bosch winnaar En grote aantallen hebben ze dan ook verwerkt volgens Statiegeld Nederland. De automaat in Den Bosch spande de kroon: dit apparaat verwerkte in totaal zo'n 50.000 blikjes en flesjes. In Tilburg waren dat er 20.000, Eindhoven was goed voor 18.000 exemplaren die anders misschien op straat waren beland.

Volgens de organisatie is het aantal ook afhankelijk van de plek waar de automaten stonden. Hoe dichterbij het feest, hoe beter: "In de steden waar onze bulkmachines net buiten het centrum stonden waar carnaval werd gevierd, werd er minder statiegeld ingeleverd", aldus een woordvoerder.

Andere evenementen

Dat neemt niet weg dat er veel enthousiaste reacties zijn. "De deelnemende gemeenten hebben in eerste reactie ook enthousiast gereageerd", zo valt te lezen in een persbericht. Uit een steekproef in Eindhoven zou al naar voren zijn gekomen dat er minder blikjes en flesjes in prullenbakken zijn achtergelaten.

Mensen die een flesje of blikje inleverden konden kiezen: het statiegeld op hun rekening ontvangen met een Tikkie, of doneren aan een goed doel. Of er veel geld is gedoneerd, heeft de club niet bekendgemaakt.

Statiegeld Nederland zegt uit te kijken naar nieuwe evenementen om de machines in te zetten. Ze noemen Koningsdag en grote marathons als optie.