Buren Mark en Femke verbijsterd over locatiekeuze voor azc in Heerle

“Ik ga helemaal de vernieling in op deze manier, want ik slaap er niet meer van.” Mark Maurits (56) laat zijn emoties de vrije loop wanneer hij zijn verhaal doet. Sinds de mededeling dat er pal naast hun huis een opvangcentrum voor asielzoekers moet komen, staat zijn leven en dat van zijn vrouw Femke (52) volledig op zijn kop: “Ze hebben echt geen idee wat ze ons en mensen die hier zouden moeten komen, aandoen.”

Ruim twintig jaar woont het stel aan de Bergsebaan in het buitengebied van Heerle. Ze bouwden rond hun bungalow een eigen ‘paradijsje’ met volop ruimte voor hun paarden, schapen en honden. “We hebben fiks geïnvesteerd in deze plek, want we zijn mensen die van vrijheid houden”, benadrukt Femke. Toch kwam het woongenot van het stel de laatste tijd steeds meer onder druk staan.

Een jaar geleden viel bij Mark en Femke de brief van de gemeente in de bus. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) wil naast hen opvangplekken maken voor driehonderd asielzoekers. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke opvang voor vier jaar. Mark: “Het nieuws kwam voor ons als donderslag bij heldere hemel. Op tien meter afstand van onze keuken? Op dat moment zakt de grond onder je voeten vandaan.”

Volgens wethouder Klaar Koenraad klopt het dat voor het college alleen de locatie in Heerle in beeld is voor een azc. “Er heeft zich een ondernemer bij de gemeente gemeld die zijn grond hiervoor ter beschikking wil stellen. Toen deze aanvraag binnenkwam, hebben we die in behandeling genomen zoals we dit in andere gevallen ook zouden doen. Dat is volstrekt logisch.”

Burgemeester Mark Buijs had liever een kleinschalige opvang gezien, maar dat is voor het COA geen haalbaar alternatief. Over de mogelijkheid om het opvangcentrum langer dan vier jaar open te houden, is Buijs duidelijk: “Wat het college betreft, moet die optie uit het contract met het COA worden gehaald.”

Tijdens de recente commissievergadering bleek de politiek in Roosendaal verdeeld over de kwestie. Het gaat daarbij in meerderheid niet om nut en noodzaak van een vluchtelingenopvang, maar om twijfels over de geschiktheid van de beoogde plek.

Vlak voordat de gemeente het plan voor het asielzoekerscentrum (azc) bekendmaakte, stonden Mark en Femke op het punt om nog één keer een nieuwe stap te maken. “We hadden een mooie boerderij op het oog, maar godzijdank was deze net voor onze neus verkocht. Anders hadden we nu echt een groot probleem gehad”, vertelt Femke. “We zijn nog steeds op zoek naar iets anders. Maar dat is, tenzij we fatsoenlijk gecompenseerd worden, nu helemaal kansloos. We kunnen geen kant meer op. Onze toekomst ligt op straat”, vult Mark aan terwijl hij vecht tegen zijn tranen.

Het is vooral het gevoel van machteloosheid dat de twee opbreekt. Mark: “We zijn totaal niet meegenomen in de besluitvorming. We worden ongevraagd in een positie gedrukt waarin we helemaal niet willen zijn. Want we zijn niet racistisch of tegen de opvang van vluchtelingen, echt integendeel zelfs. Gun deze mensen een veilig en humaan onderkomen met mogelijkheden om zich te integreren. Dat kan toch niet in ‘the middle of nowhere’ aan een gevaarlijke doorgaande weg en naast een afvalverwerker?”

Ook het COA noemde de locatie aan de Bergsebaan eerder 'twijfelachtig'. Dat de gemeente toch vasthoudt aan deze locatie, vinden Mark en Femke ‘onbegrijpelijk’. “Ik waag te betwijfelen of er serieus onderzoek is gedaan naar betere locaties in de gemeente Roosendaal. Het lijkt erop dat er spelletjes worden gespeeld waarbij de uitkomst van tevoren al vaststond. Bovendien snapt iedereen dat het COA geen riolering op het terrein laat aanleggen voor slechts vier jaar, want dat is onrendabel”, aldus Mark.