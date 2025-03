Stevige man met legerschoenen slaat er op los bij verkeersruzie

Een verkeersruzie op de A59 bij Terheijden is vrijdagmiddag flink uit de hand gelopen. Een man werd rond halféén toegetakeld door een stevige man met legerschoenen. Dat meldt de politie. Het slachtoffer raakte bij de ruzie dusdanig gewond dat hij naar het ziekenhuis moest.

'Een forse kerel'

De man scheurde later met een flinke vaart over de vluchtstrook van de A16. Volgens getuigen gaat het om een witte man van een jaar of veertig. Hij heeft bruin haar. "Het gaat om een forse kerel, mogelijk dat iemand iets gezien heeft want het was druk op de snelweg. Het slachtoffer droeg een roze trui", aldus een woordvoerder van de politie.

De politie is op zoek naar de vechtersbaas en vraagt mensen die iets hebben gezien van de ruzie zich te melden.