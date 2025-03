12-jarige Tijn uit Eindhoven al bijna twee maanden vermist

De 12-jarige Tijn Zomer uit Eindhoven is sinds dinsdag 14 januari vermist. Hij is het laatst gezien bij zijn huis in Eindhoven en vanuit daar is hij weggelopen, meldt de politie vrijdag. Sindsdien hebben zijn ouders hem niet meer gezien.

De politie geeft aan dat sinds zijn verdwijning in januari volop onderzoek wordt gedaan naar de vermissing. De jongen is waarschijnlijk vertrokken in de richting van Valkenswaard en/of Eersel. De politie denkt dat hij zich te voet verplaatst.