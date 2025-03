Ouders laten seksfantasieën los op eigen kinderen: 7 en 4 jaar cel

Erik van den B. (55) en Inge S. (47) uit Rijen moeten zeven en vier jaar de cel in voor ontucht met hun kinderen en stiefkinderen. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag geoordeeld. Het stel had een bizarre relatie en betrok zijn twee kinderen en haar kind bij hun seksfantasieën. Zo hadden ze seks en pleegden ze ontucht in verschillende samenstellingen, van twee tot vijf personen.

Na een periode zonder contact, ondertoezichtstellingen en begeleide omgang, gingen dochter en zoon vanaf mei 2012 weer naar hun vader. Voor het bevredigen van zijn seksuele behoeften had die toen klaarblijkelijk niet meer genoeg aan zijn nieuwe vriendin, die hij sinds september 2004 kende, want hij vergreep zich binnen zeer korte tijd opnieuw aan zijn dochter.

Jeugdzorg Het onderzoek door Jeugdzorg was nota bene opgestart, omdat de dochter had verteld dat papa haar tegen haar zin had aangeraakt. Maar Erik van den B. had daar geen boodschap aan. Hij ontkende, weigerde mee te werken en gaf geen toestemming om het onderzoek voort te zetten.

De vrouw van Erik was opgenomen toen de kinderen kleuters waren en Erik had naar eigen zeggen nog steeds de behoefte om zijn ‘kwakje’ kwijt te kunnen. De rechtbank vindt dat Erik misbruik heeft gemaakt van het overwicht dat hij als volwassene, een man van 1.90 meter en 120 kilo, en als vader op zijn dochter had.

De ontuchtige handelingen gingen steeds verder en het gebeurde vaker. Toen Erik erachter kwam dat zijn toen 14-jarige dochter was ontmaagd door haar vriendje, nam hij haar mee naar de slaapkamer en verkrachtte hij haar.

Dat was nog niet alles, want ook Inge was daarbij aanwezig en keek toe. Vervolgens hebben er over en weer ook ontuchtige handelingen plaatsgevonden tussen de dochter en Inge. Erik had zelfs niet genoeg aan Inge én zijn dochter, want hij pleegde in dezelfde periode ook ontuchtige handelingen met zijn eigen zoon.

Het seksueel misbruik van Erik vond plaats in wisselende samenstellingen, met en zonder Inge. "Erik van den B. heeft hiermee op een afschuwelijke manier seksueel misbruik gemaakt van zijn bloedeigen kinderen, waarbij hij zijn kinderen ervan overtuigde dat dit normaal was", zo oordeelt de rechtbank.

Aangifte gedaan

Vanaf het moment dat de dochter zelf een dochter kreeg en de liefde voor haar dochtertje voelde, kon zij niet meer met het geheim leven en wilde zij haar dochtertje beschermen en deed ze aangifte.

Erik vertelde tijdens de zitting het zelf ook walgelijk te vinden wat hij met zijn dochter heeft gedaan. Naar eigen zeggen kwam hij al tot dat besef na de eerste periode toen ze pas vier jaar oud was. Maar dat begrijpt de rechtbank niet, omdat Erik zich daarna opnieuw schuldig heeft gemaakt aan zelfs verdergaande ontuchtige handelingen met zijn dochter én ontuchtige handelingen met zijn zoon.

Volgens de rechtbank zet hij zijn dochter en zoon weg als leugenaars. En dat terwijl Erik in afgeluisterde gesprekken bij zijn vriendin de indruk wekte dat hij weliswaar niet onder het eerste misbruik met zijn jonge dochtertje uitkwam, maar de rest 'wel zou oplossen'. “Ik ga met mijn advocaat gewoon proberen alles te tackelen zodat er gewoon heel weinig van overblijft. We moeten in ieder geval proberen zoveel mogelijk weg te poetsen.” En: “De kinderen zijn geen van allen welkom, maar ik moet wel de schijn ophouden dat dat wel zo is.”

Enorme gevolgen

En dus oordeelt de rechtbank: ‘In plaats van openheid van zaken te geven en welgemeend spijt of berouw te tonen, heeft Van den B. de enorme gevolgen van zijn handelen voor de slachtoffers niet erkend en hen op zitting nog extra leed toegebracht.”

Over Inge S. was de rechtbank ook heel duidelijk in het vonnis: ‘Ze heeft haar stiefdochter en stiefzoon nooit in bescherming genomen. In plaats van op te treden tegen het afschuwelijke misbruik door haar vriend is zij daaraan gaan meedoen. Ze had geen emotionele band met Eriks kinderen, maar voor het botvieren van haar seksuele lust waren ze goed genoeg. Alsof dat nog niet erg genoeg was, heeft zij ook nog seks gehad met haar eigen zoon. Het is voor de rechtbank onbegrijpelijk dat een moeder dit haar eigen zoon kan aandoen’.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie nog 12 jaar cel voor Erik en 6 jaar voor Inge. De rechtbank legde lagere straffen op: 7 en 4 jaar, omdat niet alle beschuldigingen konden worden bewezen.