Dodelijk ongeluk: automobilist onschuldig, maar hij was wel onder invloed

Een man van nu 21 heeft geen schuld aan een dodelijk ongeluk in Oudheusden waarbij hij vorig jaar mei als automobilist was betrokken. De chauffeur uit Waalwijk is wel veroordeeld voor rijden onder invloed van cannabis en omdat hij de maximumsnelheid heeft overschreden. Bij het ongeval op de Polderweg kwam een man van 84 uit Waalwijk om het leven.

Volgens het Openbaar Ministerie kon de automobilist niet voor dood door schuld worden vervolgd. Omdat er volgens justitie onvoldoende redenen zijn om te kunnen spreken van schuld. Vandaar dat onder meer alleen gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed ten laste was gelegd. Volgens de rechter kan de man alleen worden verweten dat hij met een te hoge snelheid reed. Door wegwerkzaamheden was de maximumsnelheid aangepast, maar dat had de bestuurder naar eigen zeggen gemist.

Het slachtoffer had voorrang moeten verlenen, maar was volgens een getuige de weg met zijn fiets overgestoken zonder dat hij goed had uitgekeken. Voor de hulpverlening aan de fietser werd ook een traumahelikopter ingeschakeld. De inzet mocht niet meer baten. Na het ongeluk werd gesuggereerd dat de bestuurder van de auto na de botsing was doorgereden, maar dit was niet het geval.

