NAC-relschopper krijgt voordeel van de twijfel en een lagere straf

Een eerder voor rellen veroordeelde NAC-fan (29) uit Breda heeft in hoger beroep een mildere straf gekregen. In augustus vorig jaar kreeg hij een voorwaardelijke celstraf, een stadion- en gebiedsverbod, een taakstraf van 180 uur en moest hij een schadevergoeding van 2000 euro betalen, omdat hij politieagenten mishandelde. Maar met een tweede blik op zijn dossier blijft van die straffen alleen 120 uur taakstraf over, waarvan 40 uur voorwaardelijk.

Rellen

De man raakte betrokken bij rellen die uitbraken na de wedstrijd tussen NAC en Willem II, in Breda in december 2023. Fans met een stadionverbod zochten ruzie met de ME, gooiden zwaar vuurwerk naar agenten en sloegen ze met riemen. Vier van hen raakten gewond en hielden er oorsuizen aan over.