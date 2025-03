Meidenvenijn: 'Ze belden om te laten weten dat ik niet was uitgenodigd'

Roddelen, buitensluiten, negeren en manipuleren. Mandy Mutzers (26) uit Dongen weet er alles van. Als scholier werd ze slachtoffer van dit 'meidenvenijn', dit onderhuids pestgedrag door meiden uit haar klas. “Ik hoorde er nooit bij.” Inmiddels staat Mandy stevig in haar schoenen en leert ze meiden uit de gemeente Drimmelen hoe ze dat ook kunnen bereiken.

“Ik was allesbehalve de populaire meid van de klas”, blikt Mandy terug. Nu is ze jongerenwerker bij Surplus Drimmelen, maar in groep 8, de brugklas en de tweede klas van de middelbare school had ze veel last van het meidenvenijn in haar klas.

Er werd over haar gothic-stijl geroddeld en ze werd buitengesloten. “Klasgenoten belden mij tijdens logeerpartijtjes, om te laten weten dat ik niet was uitgenodigd. Ik werd er onzeker van, omdat ik het lastig vond er nooit bij te horen.”

Net als in veel meidengroepen, zat er in haar klas een Queen Bee: de ‘koningin’ van de meidengroep. “Dat is iemand die druk bezig is met het opbouwen van haar imago door haar omgeving te controleren”, legt Mandy uit. Ze omringt zich met sidekicks die onderling, vaak ten koste van de ander, vechten voor hun plekje in de groep. “Ze pesten mee om zelf maar niet het volgende slachtoffer te worden.”