Puppyhandelaar vecht in hoger beroep met succes straf aan

Puppyhandelaar Jurgen C. (50) uit Hapert heeft illegale diergeneesmiddelen in zijn bezit gehad. Toch heeft het gerechtshof in Den Bosch hem geen straf opgelegd. Voornaamste reden: het feit waarvoor hij zich in hoger beroep moest verantwoorden, dateert van 2016 en is hiermee verjaard.

De rechtbank in Den Bosch veroordeelde C. in juni 2022 tot een taakstraf van 100 uur, waarvan 60 voorwaardelijk. De fokker had hiertegen beroep aangetekend.

Ook is een deel van de diergeneesmiddelen die werden gevonden bij C., mogelijk verwisseld met medicijnen die bij zijn eveneens in Hapert als fokker actieve neef lagen. Normaal gesproken had hij een gevangenisstraf van dertig maanden moeten krijgen, zo staat in de uitspraak van het hof.

In 2016 was er bij de fokkerij van C. een grote controle. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Belastingdienst, de Dierenbescherming en de gemeente werkten hierbij samen. Bij de doorzoekingen werden gegevensdragers, administratie en illegale diergeneesmiddelen in beslag genomen.

Naar aanleiding van de controle heeft de gemeente geprobeerd de handel stil te leggen. De import, fok en handel van honden op het bedrijf in Hapert was volgens de gemeente in strijd met het bestemmingsplan.

Volgens het hof staat het buiten kijf: C. had de beschikking over een gigantische hoeveelheid diergeneesmiddelen, die in ons land niet zijn toegestaan. Ook zijn vrouw was hiervoor als verdachte aangehouden. Haar zaak werd na verloop van tijd geseponeerd. De advocaat van C. vond dat vreemd: waarom werd haar cliënt wel vervolgd en ging zijn vrouw, die van hetzelfde werd beschuldigd, vrijuit?

Ze verweet het Openbaar Ministerie dat het de pijlen opzichtig alleen op C. wilde richten en vond dat de fokker het slachtoffer was geworden van ‘trial by media’. Het hof kon zich hierin vinden. Onder meer om deze reden werd ook C.’s bedrijf geen straf opgelegd, terwijl de rechtbank nog een boete van 7500 euro had opgelegd.