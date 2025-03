Nieuwe video van Bolle Jos opgedoken: viert feest met baas van drugspolitie

Er zijn nieuwe beelden van Jos Leijdekkers, ook wel bekend als Bolle Jos, opgedoken. Het is een video van vorig jaar, waarin de gezochte drugscrimineel in een gouden Versace-overhemd de vijftigste verjaardag van Alusine Kanneh, het Sierra Leoonse hoofd van de immigratiedienst, viert.

"Het tafereel maakt duidelijk: deze kopstukken kennen Leijdekkers al langer. En Leijdekkers kent hen", schrijft Follow The Money. "Ze illustreren het al langer bestaande beeld dat Leijdekkers in het Afrikaanse land geen passant is, maar een machtspositie heeft opgebouwd."

De video is in handen van Follow The Money en het AD, die bronnen hebben bij de Nederlandse en Sierra Leoonse opsporingsdiensten. Daarin is te zien dat er wordt gelachen, geklapt en gezongen. Met het hoofd van de immigratiedienst én, aan de andere kant van de tafel, het hoofd van de Sierra Leoonse drugspolitie: Andreq Jaiah Kaikai.

Het liefje van de presidentsdochter

Dat beek ook al uit het eerste filmpje dat onlangs opdook, op de Facebookpagina van de first lady van Sierra Leone. Daarin was Bolle Jos te zien, terwijl hij tijdens een nieuwjaarsmis naast de dochter van de Sierra Leoonse president in de kerkbank zat. De twee zouden een relatie hebben. En de band tussen de presidentsfamilie en Leijdekkers, is goed.

Uitleveringsverzoek

Goede connecties met hoofd-immigratiedienst, hoofd-drugspolitie en de president. Het lijkt allemaal een beetje in het voordeel van Bolle Jos te zijn. Hoewel de Nederlandse minister van justitie donderdag nog met zijn Sierra Leoonse functiegenoot sprak over de uitlevering van de gezochte crimineel, is er nog weinig concreets bekend over de kans op slagen.

Nederland heeft op 6 februari een uitleveringsverzoek gedaan, maar tot dusver zonder succes.

Kijk hieronder de video, met nieuwe beelden van Bolle Jos: