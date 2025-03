Politie dacht te weten wie vernielers van uitkijktoren waren, maar zat fout

De politie zat op het verkeerde spoor tijdens het onderzoek naar de vernielingen van de uitkijktoren in Riethoven. De vier jongens die als verdachten werden gezien, blijken na onderzoek onschuldig. De daadwerkelijke verdachte is inmiddels bekend.

De uitkijktoren is pas open sinds juni vorig jaar, maar inmiddels zijn er al vaker vernielingen geweest. Zo werd er op 7 november zwaar vuurwerk afgestoken, waardoor de toren beschadigd raakte.

Een maand later werden camerabeelden gedeeld door de politie. Hierop waren de vier jongens te zien, toen ze over de trap van de toren liepen met vuurwerk. De politie dacht dat zij de daders van de vernieling waren en riep mensen op om zich te melden met meer informatie over de jongens. Dankzij verschillende tips kwam de politie al snel achter de identiteit van de verdachten.

Verkeerde spoor

Al bleek dit achteraf toch niet het juiste spoor te zijn, meldt de politie inmiddels op social media. "Na nader onderzoek bleek dat zij geen verdachte waren van deze vernieling."

In de rectificatie word daarnaast ook gemeld dat het onderzoek wel een vervolg heeft gekregen. "De verdachte is inmiddels bekend en verhoord voor deze vernieling."