Zwarte zwanen komen van ver en dat kun je merken, weet boswachter Frans

Gedicht van Anna van Duuren

Beekdal de Beerzen In tijden dat kleine weides velden werden En het heideveld kromp De meanderende beek recht getrokken ’T kwelmoeras verdween net als het gezomp Bruisende Beerze Uit protest legde jij jouw dal en vennen droog Weg bufferzone langs de beek Geen voorn, winde of baars te bekennen Jij, verdroogde parel, kwam met een smeek

Levende Beerze Nu mogen in jouw dal weer bloemen bloeien IJsvogels zijn gespot Je wordt opnieuw gevoed door kwel en regen Jouw zicht een meanderend genot. 25 februari al jonkies aangetroffen bij een zwarte zwaan, is dat niet wat vroeg?

Christine woont in Nieuwegein, en is trouw luisteraar van Stuifmail, heeft een bijzondere vraag. Ze reed op een drukke polderweg en zag op 25 februari een zwarte zwaan met jong. Natuurlijk kon ze daar geen foto van maken, dus heb ik er een opgezocht. Haar logische vraag is, is het niet wat vroeg voor zo’n zwarte zwaan met jong? Volgens mij komt het vaker voor dat eind februari begin maart er al jonkies te zien zijn. Ook op internet kom je meldingen tegen van vroege jonkies in 2010 en 2015. Dit jaar meldde iemand dat er in Bergambacht, Zuid Holland, op 4 maart al jonkies waren bij een zwarte zwaan. Dat ze zo vroeg broeden heeft alles te maken met waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Oorspronkelijk horen ze namelijk thuis in Australië. Zwarte zwanen die hier leven in de vrije natuur, zijn ontsnapte exemplaren uit dierentuinen en landgoederen. Die ontsnapte exemplaren broeden dan ook meestal in de winterperiode, wat in feite de zomerperiode is in Australië, hun oorspronkelijk broedgebied. Logisch toch!

Wat heb je mooie witte ogen (foto: Marianne Wijten)

Witoogeend gespot, nooit eerder gezien, bijzonder dus

Marianne Wijten heeft iets bijzonders gespot in Brabant, maar kon helaas geen duidelijke foto maken. Ze zag namelijk in het water bij de Hogerwaardpolder, ligt in de gemeenten Woensdrecht en Reimerswaal, een witoogeend, zie andere foto. Het bijzondere is dat de witoogeend een zeer schaarse doortrekker en wintergast is. Daarnaast staat deze witoogeend ook bekend als broedvogel in Nederland, maar af en toe tot broeden komt. Mochten witoogeenden geen mannetje of vrouwtje vinden dan gaan ze soms broeden met ander duikeenden, zoals kuifeenden. Witoogeenden kan je in alle provincies tegenkomen, maar je moet goed opletten, want ze zwemmen vaak mee met diverse soorten duikeenden.

Witoogeenden zwemmen samen met andere duikeenden (foto:Saxifraga Jan van der Straateren)

Zie je hier een nacht- of een dagvlinder? (foto: Irma Korsten)

Tegen de muur van de schuur zat een nachtvlinder, maar is het wel een nachtvlinder?

Irma Korsten stuurde mij een foto van een vlinder en ze dacht dat het een nachtvlinder was en wilde graag de naam weten. Allereerst ging ik met de aanwijzing nachtvlinder door en dacht in eerste instantie aan een gamma-uil, die ook wel pistooltje wordt genoemd vanwege de witte vlek op zijn vleugel, die een beetje lijkt op een pistooltje.

Deze nachtvlinder wordt ook wel pistooltje genoemd (foto: Ab H Baas)

En op de foto van Irma heeft die vlinder ook een witte vlek, maar helaas zag ik er minder een pistooltje in. Het witte vlekje leek veel meer op een wit boogje en dat deed me denken aan een dagvlinder die op de onderkant van de achtervleugel een wit boogje heeft oftewel een kleine witte C. De naam van die dagvlinder is gehakkelde Aurelia. Deze prachtige bij de schoenlappersfamilie thuishorende dagvlinder heeft mooie gekartelde vleugels en aan de bovenkant daarvan een oranje grondkleur met veel zwarte vlekken. Kortom; de gehakkelde aurelia zat in het donker en liet enkel de onderkant zien aan Irma.

De gekartelde vleugels van de gehakkelde aurelia (foto: Frans Kapteijns)

De zeldzame libellensoort beekrombout is gespot (foto: Bas van Sambeek)

Een van de mooiste maar ook een van de zeldzaamste libellensoort, is de beekrombout. Deze prachtige foto is gemaakt op Kampina, fotograaf Bas van Sambeek.

Natuurbeheer laat vennen en bossen stralen (foto: Frans Kapteijns)