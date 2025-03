Motorrijder gewond na val door afsnijden automobilist die doorrijdt

Een motorrijder is gewond geraakt nadat hij door een automobilist werd afgesneden op een kruispunt in Oisterwijk. De bestuurder reed na het ongeluk door.

Het ongeluk gebeurde aan het einde van zaterdagochtend. Een kleine licht kleurige auto kwam vanuit de Nicolas van Eschstraat en kwam op de kruising met de Johannse Lenartzstraat de motorrijder tegen. Of de motorrijder en de auto elkaar geraakt hebben, wordt onderzocht maar de motorrijder ging onderuit doordat de auto hem afsneed op de kruising.

Kenteken genoteerd

De auto reed vervolgens door en liet het slachtoffer achter op het wegdek. Verschillende getuigen zagen dit gebeuren en hebben het kenteken genoteerd van de auto. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis in Tilburg vervoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.