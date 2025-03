Op zoek naar verrotte paardentrailers: 'Mensen hebben het niet door'

Een paard dat zakt door de bodem van een aanhanger. Het gebeurt regelmatig en daarmee te vaak. Een half jaar geleden nog op de A58 bij Ulvenhout. Het paard kwam daarbij om het leven. Om dit soort problemen te voorkomen hield brancheorganisatie Bovag zaterdag een controle bij een paardenevenement in Deurne. “We merken dat er onwetendheid is."

Gelukkig is bij de witte trailer alles in orde, hoewel er bij de deur wel een plekje slecht begint te worden. “Maar nog niet voor de veiligheid van het paard.” De twee meisjes die er net hun pony’s hebben uitgehaald, kunnen opgelucht ademhalen.

“We merken dat er onwetendheid is bij mensen als het gaat om de technische aspecten van hun paardentrailer. En ze vergeten vaak dat regulier onderhoud nodig is”, zegt Claudia van Engelenburg van Bovag. “We zien wagens binnenkomen, waarbij te lang geen onderhoud is geweest en dan kan er een ongeluk gaan gebeuren." Vaak is er iets mis met de bodem, maar het kan ook mis zijn met de banden, het remsysteem of de koppeling.

“Het is belangrijk om mensen daar vandaag op te wijzen. Als mensen weten wat voor risico’s eraan kleven om met een niet onderhouden trailer op pad te gaan, kan ik me niet voorstellen dat ze het bewust doen”, zegt Van Engelenburg.

Volgens Maassen zien mensen vaak niet op tijd dat er wat aan de hand is met de trailer. “Je ziet de mooie strakke rubberen mat, maar het gebeurt daaronder, buiten het zicht. En als mensen het dan niet weten, dan komen ze er niet achter. Mensen schrikken er heel erg van als we ze bellen om te vertellen wat er aan de hand is.”

Keurmeester Maassen heeft wel tips voor de paardenbezitter. “Gewoon jaarlijks laten controleren. Je kunt zelf op de bodem drukken op zoek naar zachte plekken.” Maassen ziet geregeld slechte vloeren, waarbij paarden het risico lopen om door de bodem te zakken. "Ongelukken gebeuren gelukkig niet veel. Maar we krijgen regelmatig trailers binnen, waarvan we zeggen, ik zou er geen paard meer op vervoeren.”

Miriam Smits van Green Valley Estates, de organisator van het paardensport evenement in Deurne, vindt de controle erg belangrijk. “Je wilt dat de paarden heelhuids op de bestemming aankomen. Er gebeuren toch nog wel eens ongelukken. Niet veel meer gelukkig. Meestal is het op orde. Maar we hebben er wel eens eentje onderschept.”

Deze trailer kwam uit het buitenland. De deur was zo verrot dat het paard er dwars doorheen trapte. “Dat had catastrofale gevolgen," zegt Smits. "Het paard had de huid van zijn hele sok afgescheurd. De dierenarts moest erbij komen. Als de pees nog heel is, is het paard nog te redden. Anders niet.”

Volgens Smits onderschatten sommige paardenmensen de gevaren. “Dan denken ze, het kan nog wel, vlug vlug.” Smits vindt dat in Nederland een jaarlijkse controle moet komen. Dat hoeft nog niet voor bepaalde aanhangwagens. “In België heb je die controle wel. Misschien is dat hier ook wel verstandig. Net als de auto-APK.”