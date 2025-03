Man raakt onwel achter stuur en komt om het leven bij frontale botsing

Een man (69) uit Eindhoven is zaterdagavond overleden bij een ongeluk op de Ringweg in Best. De politie vermoedt dat de man onwel is geworden achter het stuur en vervolgens frontaal in botsing is gekomen met een tegenligger. Veel hulpdiensten rukten uit waaronder een traumahelikopter.

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren maar dat mocht niet meer baten.

De bestuurder van de andere auto kon zelf uit de wagen stappen maar is wel meegenomen naar het ziekenhuis. Hij had een gebroken neus. In totaal kwamen drie ambulances ter plaatse, ook de brandweer en politie boden hulp. De Ringweg in Best blijft voorlopig afgesloten voor verkeer. De politie doet daar nog verder onderzoek.