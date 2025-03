Brand in asielzoekerscentrum zorgt voor veel rook, pand ontruimd

In een asielzoekerscentrum aan het Pettelaarpark in Den Bosch is zaterdagavond brand uitgebroken. De brand ontstond op de vijfde verdieping van het gebouw, het pand is ontruimd.

In het Mövenpick Hotel worden tijdelijk asielzoekers opgevangen, er is plaats voor 250 bewoners. Niet alle plaatsen waren bezet. Uiteindelijk moesten zo'n twintig tot dertig mensen naar buiten.

De brandweer kwam naar de brand met vijf voertuigen. Op het moment dat de hulp arriveerde was de brand al nagenoeg voorbij. In het gebouw hing wel veel rook, de brandweer heeft de boel geventileerd met een grote ventilator. De brand zou zijn ontstaan in de gang op de vijfde etage, nadat iemand een rookmelder in brand had proberen te steken. Er is niemand aangehouden. Bij de brand raakte niemand gewond.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink