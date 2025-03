Man maakt seksuele opmerking en wordt mishandeld door groep

Een man is zaterdagmiddag mishandeld door een groep van acht á negen personen in de Beilenstraat in Tilburg, omdat hij een seksueel getinte opmerking zou hebben gemaakt naar de vriendin van een van de jongens. De man liep daarbij verwondingen op aan zijn gezicht, armen en handen.

De politie Leijdal kreeg 's middags een melding van een man die door een groep van acht á negen personen in elkaar zou zijn geslagen. Eenmaal aangekomen bij het speeltuintje trof de politie de groep van het signalement van de getuige aan.