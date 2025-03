Vrouw krijgt gestolen scooter terug van 12-jarig meisje

Een vrouw heeft zaterdagavond haar gestolen scooter teruggevonden bij een ander in de tuin in Tilburg. Ze zag rond acht uur 's avonds haar voertuig staan bij een huis aan de Reuverlaan. Op het moment dat ze aanbelde bij het huis, deed een 12-jarig meisje open. Zij gaf de sleutel aan de vrouw en gooide de deur weer dicht. Op dat moment belde de vrouw de politie.

De politie is na de melding naar het huis gegaan in de wijk Reeshof. Op het moment dat zij daar arriveerde, bleek dat er een feestje gaande was met kinderen tussen de twaalf en zestien jaar. De politie vroeg naar de scooter maar niemand wist er iets van, zo schrijft politie Leijdal op social media.