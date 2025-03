Moeder en dochter uit Vught lijden al 8 jaar onder 'terreur' van ex-vriend

Els Kennis uit Vught en haar dochter voelen zich al acht jaar geterroriseerd door de ex-vriend van haar dochter (51). Zaterdag werd weer geprobeerd de auto van haar dochter in brand te steken. "Het is ongelooflijk dat hij er elke keer mee wegkomt", verzucht een moedeloze Els.

De terreur, zo voelt het voor Els, begon acht jaar geleden, toen haar dochter een korte relatie met de man beëindigde. Sindsdien heeft de ex-vriend Els en haar familie in zijn greep, er zou sprake zijn van ruim vijftig incidenten. Dan gaat het volgens Els om meerdere lekgestoken banden, autobranden, meerdere ingegooide ruiten en bekladdingen van huizen en van auto’s.

"Hij kan het, acht jaar na het einde van de relatie, nog steeds niet verkroppen. Naast alle vernielingen en brandstichtingen stopt hij ook nog van alles in de brievenbus bij mijn dochter. Hij schrijft zelfs teksten op haar huis. Ik kan hem wel wat doen, want het veroorzaakt zoveel onrust. Je moet constant over je schouder kijken. Soms kom ik hem tegen als ik boodschappen doe en dan lacht hij me gewoon uit. Hij komt er iedere keer mee weg. Het is godsgeklaagd", stelt Els.

de ruit van de woonkamer van Els waar 14 dagen eerder een steen doorheen ging (foto: Jan Peels)

Zaterdagmiddag was het weer raak en Els gaat ervan uit dat het weer de ex-vriend was die de auto van haar dochter in de brand probeerde te steken. "En dat terwijl hij twee weken daarvoor ook al een steen door de ruit had gegooid," vertelt Els terwijl zij naar haar woonkamerraam kijkt dat provisorisch is gerepareerd.

Op exact dezelfde plek als waar zaterdag de auto in brand gestoken werd, ging vijf jaar geleden haar eigen auto helemaal in vlammen op. "Toen hing hier nog een camera. Je zag hem met zijn rug naar de camera rondsluipen, maar je kon zijn gezicht niet zien. Ik rij zelf geen auto meer dus de camera is weg, maar hier heeft hij het dus gewoon opnieuw gedaan."