Automobilist negeert afzetting na ernstig ongeluk: 'Ongekend brutaal'

Een automobilist trok zich zondagochtend in Rijsbergen niks aan van een afzetting en waarschuwingen van de politie nadat er een ernstig ongeluk was gebeurd. Hij belandde met zijn auto bijna op de plek van het ongeluk. Hij wilde er langs, legt een politiewoordvoerder uit. "Ongekend brutaal en onacceptabel gedrag", zo schrijft de politie op X.

Na het negeren van de afzetting belandde de automobilist via een boerenerf bijna op de plek waar de politie op dat moment bezig was met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Dit op de kruising van de Noordhoeksestraat met de Klein Oekelsestraat.

Maarten Brink van de politievakbond reageerde snel na het gebeuren op het gedrag van de man. "Ongekend hoe mensen zich kunnen gedragen. Ikke, ikke, ikke. Dat er iemand zwaar gewond is geraakt bij een aanrijding is dan kennelijk niet belangrijk", schrijft hij op X.

Het gebeurt regelmatig dat automobilisten na een ongeluk afzettingen of waarschuwingen van de politie negeren. In augustus vorig jaar bijvoorbeeld leidde het in Tilburg nog tot grote ergernis bij agenten: "Hierdoor breng je ons, andere hulpverleners en anderen in (levens)gevaar", schreven agenten toen op Facebook.