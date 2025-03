A59 bij Fijnaart gaat vanaf maandag dagen dicht om bomen te kappen

De A59 tussen Fijnaart en knooppunt Sabina in de richting Roosendaal is de komende dagen afgesloten voor verkeer. Rijkswaterstaat verwijdert zieke en dode bomen langs deze snelweg ter hoogte van Fijnaart. Het gaat om dode en zieke essen die gevaarlijk zijn voor het wegverkeer als ze zouden omvallen of takken verliezen.

De A59 tussen knooppunt Sabina en knooppunt Noordhoek richting Roosendaal en Dordrecht is vanwege de bomenkap afgesloten van maandagochtend 10 maart vanaf 05.00 uur tot vrijdag 14 maart 05.00 uur. Volgens Rijkswaterstaat moeten bestuurders rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Het verkeer richting Roosendaal/Dordrecht wordt omgeleid via de A4, A58 en de A17. Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. Essentaksterfte

De essen ter hoogte van Fijnaart zijn dood of verkeren in slechte conditie als gevolg van de essentaksterfte; een agressieve schimmelziekte waarvan veel bomen niet herstellen. De kans bestaat dat de takken en bomen op de snelweg terechtkomen. Dit vormt een direct gevaar voor de verkeersveiligheid, waardoor we de zieke en dode bomen moeten verwijderen.