Scooterrijder denkt te ontsnappen maar maakt een grote blunder

Een man op een scooter dacht zondag in Den Bosch aan de politie te ontkomen nadat hij door een voetgangersgebied croste. Maar de politie ging erachteraan en vond de scooter op de Papenhulst. Tot groot plezier van de agenten had de bestuurder het ze wel heel gemakkelijk gemaakt. Bij z’n scooter liet de man namelijk ook z’n paspoort achter.

De politie had in het systeem al ontdekt dat de eigenaar van de scooter geen rijbewijs had. Zij waren benieuwd wie er dan op de scooter reed.