'Kar vol jerrycans', zo gingen Brabantse verdachten Tarwekamp te werk

De Brabantse verdachten van de verwoestende explosie in Den Haag gingen in de weken ervoor via een uitgebreid plan te werk. Mourad B. en Iliyas B., allebei uit Roosendaal, kochten een kar vol jerrycans bij de Hornbach, tankten voor honderden euro’s aan benzine en bestelden zwaar illegaal vuurwerk via een Telegramgroep. Dat blijkt uit een reconstructie van RTL Nieuws op basis van rechtbankstukken.

Het oorspronkelijke plan was om de winkel leeg te halen, de dure vloertegels te beschadigen en de muren te bespuiten met graffiti, zo zei Moshtag B. tegen de politie. Volgens hem kwam een derde persoon, Adil A. uit Oosterhout, met het idee de jurken in de zaak in brand te steken. Maar volgens A. was dat juist Moshtags idee en verzweeg hij dat het om zijn ex ging.

Waarschijnlijk door een overvloed aan benzine eindigde de wraakactie in een enorme catastrofe. Niet alleen de bruidswinkel ging in vlammen op, maar meerdere woningen stortten in. Daarbij overleden zes mensen. Een jongen van acht overleefde, maar raakte zijn ouders en zus kwijt.

400 euro benzine getankt Ondanks hun arrestatie werkten de Roosendalers aan een doorstart. Via een Telegram-groep probeerde Mourad B. op 6 december aan nieuw vuurwerk te komen. Ook gingen de twee opnieuw langs bouwmarkten om jerrycans te kopen. Op de bewuste dag tankte B. voor bijna 400 euro aan benzine bij een tankstation in België. Vijf uur later werd het pand opgeblazen.

Eerste poging mislukt Het oorspronkelijke plan was om de bruidszaak op 1 december in brand te steken. Op die dag registreerden beveiligingscamera's van bouwmarkt Hornbach hoe de twee spullen insloegen. Op beelden die RTL in handen heeft is te zien hoe ze met een kar vol jerrycans naar de kassa liepen.

Een dag voor de aanslag was de hoofdverdachte nog naar Londen gegaan om een alibi te hebben. Hij was daar ook weer even samen met zijn ex en beweert tegenover de politie dat hij nog heeft geprobeerd de uitvoerders te bellen om de klus af te blazen. Die ochtend belde zij hem in paniek dat haar zaak in brand stond, niet wetende dat haar ex-vriend alles al wist.

Bewijs in vuilniszakken

In paniek vloog Moshtag B. naar Dubai. Maar twee dagen later keerde hij alweer terug naar Nederland, omdat er nog bewijsmateriaal in zijn huis lag. Terwijl hij door de politie in de gaten gehouden werd, dumpte B. een aantal vuilniszakken in de buurt. In één van de zakken vond de politie een versnipperd bonnetje van de Hornbach met daarop 10 jerrycans.

Het blijft de vraag wie nu precies het brein was achter het plan om de bruidsmodewinkel in brand te steken. Vrijdag staan de verdachten voor het eerst voor de rechter.