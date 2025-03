Jolanda en Simone maken de dorre grond van Peru weer vruchtbaar

Ze wonen aan de andere kant van de wereld, daar waar geen grijs beton is, maar felgekleurde papegaaien in een diepgroene jungle. Filmmaker Martijn (38) zocht de Brabantse Jolanda en Simone op. Ze zetten in het Andesgebergte in Peru moestuinen op om het eetpatroon van de Quechua te verbeteren. Nu wonen ze zelfvoorzienend in de Amazone.

Een reis naar de dames is geen peulenschil. Twee dagen is de Helmondse Martijn van der Sanden onderweg om het stel op te zoeken. Na een vliegreis naar Lima, de hoofdstad van Peru, stapt hij opnieuw in het vliegtuig, dieper het binnenland in. Daarna volgt een zes uur durende autorit, dwars door overdonderende berglandschappen. Toeteren bij iedere haarspeldbocht, klamme oksels, zweet op de rug.

Beeld: Vergezocht/Omroep Brabant

Hoog in de bergen vind je afgelegen dorpjes waar mensen lijden aan een tekort aan voedingsstoffen. Op deze extreme hoogtes wil bijna niets groeien, de grond is schraal en verdroogd. Er groeit amper een sprietje gras voor de schapen en ook voor de dorpelingen is er weinig vitaminerijks. Oud-chefkok Jolanda Buets uit Elsendorp en haar partner, voormalig regisseuse Simone Heemskerk, besloten hier verandering in te brengen. "Het enige dat voorradig is, is de aardappel", vertelt Jolanda. "Verder is er niets, geen tomaat, geen spinazie of peultjes. Zeventig tot tachtig procent van de kinderen heeft bloedarmoede. Dat willen we tegengaan, door tuinkassen te gaan bouwen en moestuinen aan te leggen."

Beeld: Vergezocht/Omroep Brabant

Het verlangen om de wereld te zien, was er al vroeg. "Ik begon ooit als vrijwilliger in Guatemala om een eenzijdig voedingspatroon van de bewoners daar tegen te gaan", vertelt Jolanda. Daar, in Midden-Amerika, ontmoette ze Simone. De vonk tussen de vrouwen groeide uit tot een krachtig vuur. Het was niet zonder gevaar, een leven in Guatemala, zeker voor twee vrouwen. "We voelden ons niet veilig. Daarom besloten we een andere plek te zoeken waar we wat vrijer konden leven", zegt Simone. Het werd Cusco, de 'keizerlijke stad' in Peru, waar ze uiteindelijk twaalf jaar bleven. Ook hier maakten ze zich met hun project Por Eso sterk om de bevolking gezonder en gevarieerder te laten eten.

Beeld: Vergezocht/Omroep Brabant

Na twaalf jaar is hun missie volbracht en weten de Quechua hoe ze zelfstandig hun moestuinen kunnen onderhouden en gezonder kunnen leven. Ruim duizend families hielpen ze bij het laten groeien van sla, boontjes, kool. Ze vertrekken voor een nieuw avontuur, in het nevelwoud van de Amazone. Midden in de natuur, op een terrein van 22 hectare, bouwen ze eigenhandig aan een off grid-paradijs. Met een zelfbedacht watersysteem, een eigen 'Silicon Valley' met zonnepanelen en natuurlijk een biologische moestuin. "Het is een heerlijke plek. Alles wat we als kind wilden, doen we nu."

Jolanda en Simone (beeld: Vergezocht/Omroep Brabant).

Martijn, de maker van de serie 'Vergezocht' Een camera, zijn rugzak en een enthousiaste dosis reisdrift. De 38-jarige Martijn van der Sanden uit Helmond reisde de wereld af, in het spoor van inspirerende Brabanders die emigreerden naar de mooiste plekken op de aardbol. Allemaal namen zij het besluit zich in te zetten voor een betere wereld. De serie is iedere dinsdag te zien op tv bij Omroep Brabant en op Brabant+.

Martijn in Peru (beeld: Vergezocht/Omroep Brabant).