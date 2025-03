Ouderen slachtoffer van nepbankmedewerker (23), jaren cel geëist

Het lijkt wel dweilen met de kraan open: bijna dagelijks worden er mensen opgelicht door nepagenten of nepbankmedewerkers. Maar ondanks al die verhalen blijven veelal ouderen in de mooie praatjes van oplichters trappen en geven ze volslagen onbekenden al hun waardevolle spullen mee.

Geoliede machine Quint was onderdeel van een geoliede machine. Zeker vijf man maakten deel uit van het team en ieder had zijn of haar eigen taak. Zo werd in juni een vrouw uit Vught gebeld. Zogenaamd door de fraudedesk van een bank. Er zou 1600 euro zijn afgeschreven van een rekening en 'de bank' belde dat dit verdacht was.

In zijn telefoon werden nog veel meer zaken gevonden die het daglicht wellicht niet kunnen verdragen, maar Quint wordt nu alleen vervolgd voor drie zaken: in Vught, Maarheeze en Weert. Waarbij hij zich steeds voordeed als nepbankmedewerker.

Indrukwekkend strafblad Quint heeft in zijn nog jonge leven al een indrukwekkend strafblad opgebouwd, denk aan wapenbezit, diefstallen en bedreigingen. De stap naar het oplichten van vooral tachtigplussers bleek dan ook niet zo groot. Via Instagram kwam hij in contact met de oplichtersbende.

Quint past wel in het profiel van iemand die je voor het karretje van een doortrapte organisatie kunt spannen: een jongvolwassene, licht verstandelijk beperkt en makkelijk te beïnvloeden. Ook is hij enorm groot en zit zijn lijf onder de tatoeages. Hij heeft daarmee een imposant postuur.

Quint K. (23) uit Eindhoven die zich deze maandag voor de rechter moest verantwoorden, is echter niet de grote vis. Hij is een van de vele mensen die graag een centje willen bijverdienen en er dan niet om malen om daarvoor hoogbejaarde mensen op te lichten.

Maandag zat er weer een nepbankmedewerker voor de rechter in Den Bosch en weer bleek hoe makkelijk het allemaal gaat en hoeveel je met dit soort oplichting verdient. Want als mensen ’s nachts om kwart voor twee nog hun waardevolle spullen meegeven aan een onbekende man, dan is wel duidelijk dat er nog heel wat te winnen valt door het geven van goede voorlichting.

Er moest meteen actie worden ondernomen en de vrouw werd doorverbonden met een supervisor. Ze werd lang aan de lijn gehouden en steeds doorverbonden met andere mensen met telkens een andere specialiteit. Ondertussen gaf ze telefonisch allerlei info over haar rekeningen, inclusief de pincodes.

En er zat maar één ding op volgens de ‘helpers’: de waardevolle spullen die ze in huis had moesten worden veiliggesteld. De vrouw deed daarom vijf pasjes van rekeningen en creditcards in een envelop. En samen met een iPad en een telefoon gaf ze die aan een man die aan de deur kwam.

Die man was Quint K., zo gaf hij zelf ook toe. Hij haalde de spullen op en probeerde dan vaak ook nog te pinnen. Precies hetzelfde deed hij bij een man van tachtigplus in Maarheeze, die hij 120 euro, een horloge en een ring aftroggelde. Ook een vrouw uit Maarheeze kreeg bezoek van Quint. Hier nam hij ook de bankpas mee en kwam hij volgens de vrouw ook naar binnen om sieraden uit de kluis te halen.

Lucratieve business

Lucratief werk, zo bleek. De opbrengst in Maarheeze was nog niet zo groot. Maar in Weert was de schade al ruim 1800 euro en in Vught maar liefst 14.000 euro. Quint kreeg maar een paar honderd euro zei hij, maar volgens justitie schepte hij in berichten op dat hij ‘wel 2 tot 3 K (twee- tot drieduizend euro)’ per week verdiende.

Quint maakte zijn rol heel klein en zei dat hij dit allemaal had gedaan omdat hij bedreigd werd. Hij werd inderdaad bedreigd door twee mannen met hakbijlen in zijn eigen huis, maar toen was hij al bij veel mensen aan de deur geweest. De officier van justitie geloofde hem dan ook niet. Zij zag dat Quint juist erg enthousiast was over zijn oplichterswerk en ook anderen daarvoor probeerde te werven.