Illegale pokertoernooien opgerold: tienduizenden euro's gevonden

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft in het afgelopen najaar verschillende illegale pokertoernooien opgerold, onder andere in Asten en Tilburg. Er is bij de acties van de toezichthouder voor tienduizenden euro's aan contant geld gevonden. Volgens de Ksa wordt er bij dit soort illegale toernooien kansspelbelasting ontdoken. Daarbij lopen pokerspelers het risico gokverslaafd te raken.

De Ksa maakte een eind aan illegale pokertoernooien in Tilburg, Asten, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Op een plek werd 40.000 euro aan cash gevonden. Ook werd bij een van de acties de horecagelegenheid waar het toernooi plaatsvond op last van de gemeente permanent gesloten. Het is niet bekend in welke gemeente dit gebeurde.