Oproep via TikTok om Syrische groep uit te roeien, politie doet onderzoek

Op TikTok is een video opgedoken van een influencer uit Den Bosch die oproept alawieten, een religieuze minderheid in Syrië, uit te roeien. De politie Oost-Brabant meldt maandag dat ze op de hoogte is van de video en onderzoek doet.

Na de val van president Assad ligt de macht in Syrië bij de soennitische rebellengroep Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Afgelopen weekend braken zware gevechten uit tussen die groep en aanhangers van Assad, die ook alawiet is. De strijders van HTS zouden uit zijn op wraak. Inmiddels zijn al meer dan duizend mensen gedood.

Ook vanuit Nederland zijn er mensen die via social media oproepen om alawieten uit te roeien. Zo verscheen op TikTok een video van de Syrisch-Nederlandse influencer Asil, die in Den Bosch woont. Zij roept op om alawieten 'in mootjes te hakken en de stukken in zee te gooien'.

"Verontreinig de aarde niet met hun bloed", zegt ze in het Arabisch. "Ze wonen aan de kust. Gooi ze in de zee, zodat de vissen niet verhongeren." De video van de vrouw, die 270.000 volgers heeft op TikTok, is meer dan 2 miljoen keer bekeken, maar inmiddels verwijderd.

De politie meldt op X dat ze de video's onderzoekt. "Online haatzaaien en discriminerende uitlatingen zijn strafbaar. Voor dit soort video's is geen plek in onze samenleving."

NSC en het CDA hebben Kamervragen gesteld over de berichten, waarin via sociale media vanuit Nederland wordt opgeroepen tot haat, geweld en moord in Syrië.