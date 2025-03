Ouders maanden na misbruik bijgepraat door school: 'Veel te laat'

Ouders van kinderen op basisschool De Eerste Rith in Breda, waar vorig jaar een jongetje van vijf is misbruikt, vinden dat ze hierover veel te laat zijn geïnformeerd door de schoolleiding. Ook zitten ze met heel veel vragen over wat er precies is gebeurd en willen ze weten of de 23-jarige sportcoach Jimmy D. meer slachtoffers heeft gemaakt. "Ik ga nog steeds met een slecht gevoel hier weg", zegt een moeder na het bijwonen van een informatiebijeenkomst op school.

De ouders kregen tijdens de carnavalsvakantie een brief over het seksueel misbruik van het 5-jarig jongetje. De 23-jarige sportcoach Jimmy D. uit Roosendaal, die op de school werkte, zit daar al maanden voor vast. Maandagochtend, meteen na de vakantie, hield de school een informatiebijeenkomst. "Er is besproken wat de school wil doen voor de veiligheid van de kinderen, maar ik ga nog steeds met een slecht gevoel hier weg", vertelt Samantha, een van de moeders.

Samantha kreeg tijdens de vakantie een brief van school waarin alle ouders werden geïnformeerd over het seksuele misbruik van het jongetje op school en de aangifte die tegen Jimmy D. is gedaan. "Toen ik de brief kreeg dacht ik: wie is er dood? In de vakantie krijg je namelijk niet zomaar bericht van school."

Toen ze de inhoud las, vroeg ze zich gelijk af wat er precies aan de hand was. Zeker omdat haar eigen zoontje niet zo heel veel ouder is dan het slachtoffertje. "Hij was bij mijn moeder aan het logeren. Ik heb haar gelijk gebeld en gevraagd of ze tussen neus en lippen door kon kijken of hij er iets over zei." Samantha heeft haar zoontje ook nog een foto laten zien van de sportcoach. "Hij kende hem niet, maar andere ouders van school wel."