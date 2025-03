Efteling wil Duitsers trekken met nieuw hotel waarin themakamers ontbreken

Het nieuwe Grand Hotel van de Efteling gaat op 1 augustus eindelijk open. Door tegenvallers is dat negen maanden later dan eigenlijk de bedoeling was. Met het hotel bij de ingang van het pretpark wil de Efteling zich volledig gaan richten op internationale gasten, en dan vooral Duitsers. “We willen dé internationale pretparkbestemming worden van Europa”, vertelt Nicole Scheffers, directeur park en resort.

Maandag rond het middaguur werd het hoogste punt van het Grand Hotel bereikt. Bijna tweehonderd bouwvakkers keken toe hoe een vier meter groot ornament op het dak werd geplaatst. Onder hen ook hoofdontwerper Sander de Bruijn en directeur park en resort, Nicole Scheffers. Net daarvoor kreeg de aanwezige pers een rondleiding. In het Grand Hotel is vanaf 1 augustus plaats voor 644 bezoekers, verdeeld over 140 kamers. Daar kun je je nu nog weinig bij voorstellen. Overal wordt nog gewerkt, op één kamer na is het hotel nog één grote bouwval. “Het zal spannend worden, maar we lopen nog op schema”, zegt Scheffers. “Aangezien alles tot in het kleinste detail moet kloppen, is er nog heel erg veel te doen”, vult De Bruijn haar aan.

De eerste kamer van het Efteling Grand Hotel is klaar (foto: Noël van Hooft).

Kritiek van Eftelingfans is dat de hotelkamers heel saai zijn, het Efteling-DNA ontbreekt. “Het is wat abstracter dan je in het park gewend bent. Dat past juist bij een grand hotel-beleving”, verklaart De Bruijn de afwezigheid van bijvoorbeeld themakamers rond Jokie, Roodkapje of Pardoes. De kamers hebben een kleurenthema: rood, geel, blauw en groen.

Wat opvalt is dat een Duitse cameraploeg de hele bouw van het Grand Hotel volgt voor een documentaire. Dit omdat de Efteling zich met het hotel gaat richten op de Duitse markt. “Richting 2030 willen we dé internationale pretparkbestemming zijn. Dit hotel gaat ons daarbij helpen”, meent Scheffers. “En Duitsland is hierbij een belangrijk gebied voor ons. We verwachten daar flink wat bezoekers vandaan te gaan halen.”

"Dan baal je even, maar we moesten door."

Hoofdontwerper De Bruijn vertelt dat je als gast ook gaat merken dat het nieuwe hotel gericht is op de internationale gast. “Dat begint al bij de werving van het personeel, waarbij taalvaardigheid belangrijk is", geeft hij aan. Ook zul je straks een conciërge en een piccolo (hotelbediende) in het hotel zien: "Op deze klassieke manier ken je dat bijna niet in Nederland, dat wordt een bijzondere ervaring.” Scheffers op haar beurt weet vervolgens niet hoe snel ze moet zeggen dat Nederlandse gasten ook van harte welkom zijn. “Maar voor de internationale gast die van ver moet komen - voor wie één dag op en neer te ver is - helpen extra bedden”, geeft ze aan. Tot nu toe is België het belangrijkste buitenland voor de Efteling. Maar met het hotel worden volgens haar Duitsland, Engeland en (Noord-)Frankrijk belangrijke landen voor het pretpark in Kaatsheuvel.

Dit wordt een restaurant in het Grand Hotel (foto: Noël van Hooft).

Volgens Scheffers is de bouw van het Grand Hotel ‘een hele reis geweest’. “We zijn in coronatijd begonnen en hebben flink wat tegenslagen gehad. Het faillissement van een leverancier heeft voor vertraging gezorgd. Dan baal je even, maar we moesten door.” Door de bouw van het hotel die dus langer duurde dan gepland komen bezoekers van de Efteling al jarenlang via een bouwput het attractiepark binnen. “Nu doet het even pijn”, zegt De Bruijn. “Maar straks als het klaar is, met het groen en het water hier op het plein, wordt het mooier dan ooit te voren”, belooft hij.

Het zwembad in het Efteling Grand Hotel (afbeelding: Efteling).