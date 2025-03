'Wietexperiment dreigt te mislukken', coffeeshophouders luiden de noodklok

Nog een kleine maand en dan is het zover. Dan mogen coffeeshophouders in de gemeenten die meedoen aan het wietexperiment alleen nog maar legale cannabis verkopen. Een heleboel coffeeshophouders in die gemeenten luiden nu de noodklok: volgens hen is de datum van 7 april niet haalbaar. "We zijn op de goede weg, maar nog niet helemaal klaar. Het risico op chaos en een mislukt experiment is daardoor enorm", schrijven ze in een brandbrief.

In de brandbrief, gericht aan de tien burgemeesters van de gemeenten die meedoen aan het experiment, is te lezen dat de coffeeshophouders een dringend beroep doen om hen meer tijd te geven om over te gaan op een volledig legaal assortiment. Ze zeggen dat het aanbod van legale cannabis dat legale telers bieden te weinig is en dat de kwaliteit en diversiteit van de producten onvoldoende is.

Willem Vugs, voorzitter van De Achterdeur, de vereniging van Tilburgse coffeeshops, vertelt waarom ze juist nu met deze brief komen. "We hebben onze zorgen al vaker geuit, maar de datum komt steeds dichterbij dus daarom trekken we nu aan de bel."

Het doel van het experiment is om te onderzoeken of het mogelijk is om cannabis legaal te telen, vervoeren en te verkopen. Er zijn tien telers aangewezen die legaal wiet mogen kweken en leveren aan de coffeeshops in de experimentgemeenten. In juni 2024 kwamen er naast Breda en Tilburg nog acht experimentgemeenten bij.

Maar met het wietexperiment wil de overheid hier verandering in brengen. Sinds december 2023 wordt in coffeeshops in Breda en Tilburg naast gedoogde cannabis ook legale cannabis verkocht. Dit is onderdeel van het wietexperiment, of zoals de overheid het noemt het 'experiment gesloten coffeeshopketen'.

In Nederland hebben we een gedoogbeleid als het gaat om cannabis. Je mag wél een jointje roken, maar je mag het niet kweken of vervoeren. Coffeeshops worden dan ook illegaal bevoorraad via de achterdeur.

De coffeeshops willen pas overstappen op een volledig legaal assortiment wanneer alle deelnemende shops toegang hebben tot voldoende verschillende soorten cannabis van goede kwaliteit. Daarvoor moeten meer telers klaar zijn om te kunnen leveren. Inmiddels zijn zes van de tien aangewezen telers zover.

Wanneer zijn ze er klaar voor?

Wanneer een teler of een coffeeshop er dan wel 'klaar' voor is, is volgens Vugs een ruim begrip. "Wij begrijpen dat niet de volledige menukaart in de coffeeshops meteen legaal beschikbaar zal komen. Maar op het gebied van hasj, joints en edibles (wiet die verwerkt is in eetbare producten, red.) moet een enorme slag worden gemaakt. Het is moeilijk om daar een tijd aan te hangen."

Als er van bepaalde soorten cannabis niet genoeg aanbod is, brengt dat volgens Vugs risico's met zich mee. "Als klanten hun favoriete product niet meer kunnen terugvinden in de shop, kunnen die klanten in de illegaliteit verdwijnen. Of ze wijken uit naar andere steden waar ze nog gedoogde wiet verkopen, zoals Eindhoven of Den Bosch", legt hij uit. Wanneer er een kwalitatief goed vervangbaar legaal product is waarmee de consument tevreden is, ziet hij geen reden voor klanten om weg te gaan. "Maaar zover zijn we nog niet", stelt hij.