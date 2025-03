Man wordt neergestoken op straat, politie zoekt dader

De politie is op zoek naar een man die in Roosendaal een andere man heeft gestoken met een mes. Dat gebeurde 1 november vorig jaar aan de Rembrandtgalerij. Op bewakingsbeelden is te zien hoe het slachtoffer geslagen en gestoken wordt. "En dan heb je het dus over poging tot doodslag. Iemand met een mes in zijn buik proberen te steken kan fatale gevolgen hebben", zegt een politiewoordvoerder in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De steekpartij vond rond zes uur in de avond plaats, vlak voor de deur van een supermarkt. Er ontstaat onenigheid tussen twee mannen en het slachtoffer. Al snel wordt het slachtoffer geslagen en geduwd. Een van de mannen haalt een mes tevoorschijn. Hij steekt twee keer in de richting van het slachtoffer. Daarna stopt hij het mes snel in zijn broek en vlucht.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij probeerde het steken uit alle macht af te weren en wist daarmee te voorkomen dat hij in zijn buik geraakt werd. Hij raakte daardoor wel gewond aan zijn arm. "Hij heeft gelukt gehad, maar uit de beelden blijkt dat de dader hem echt wilde raken", zegt de politiewoordvoerder. De politie heeft inmiddels een van de daders aangehouden. De andere man met het mes wordt nog gezocht. Het gaat om een grote, kale man die op de dag van de steekpartij een zwart trainingspak met groene opdruk droeg. Volgens getuigen is hij waarschijnlijk van Poolse afkomst. Bekijk hier de beelden van de steekpartij: