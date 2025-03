'Verdachte Tarwekamp-explosie vond dat zijn eer was geschonden'

De vermoedelijke opdrachtgever van de grote ontploffing in een flat aan de Tarwekamp in Den Haag wilde wraak nemen op zijn ex-vriendin, omdat zij hem ontrouw zou zijn geweest. Hij voelde zich aangetast in zijn eer. Dat blijkt volgens de NOS uit dossierstukken die de omroep heeft ingezien. "Ik wou het haar een soort van, ja, betaald zetten."

Redactie Geschreven door

De 33-jarige Moshtag B. wordt ervan verdacht twee mannen uit Roosendaal en een man uit Oosterhout te hebben ingeschakeld om een aanslag te plegen op de bruidsmodezaak van zijn ex. Bij de aanslag werd zwaar vuurwerk en zo'n 175 liter benzine gebruikt. Meerdere woningen boven de winkel werden weggevaagd. Zes mensen kwamen om het leven, een jongen van 8 overleefde als enige van zijn gezin.

Vrijdag begint de rechtszaak tegen B. die opgroeide in Roosendaal. Op basis van het politiedossier maakte de NOS een reconstructie van de aanslag. De 27-jarige eigenaresse van de bruidsmodewinkel, die in Londen was tijdens de explosie, wist aanvankelijk niet wie het op haar had gemunt. De enige optie was haar ex-vriend.