De EK-finale van 4x400 estafette voor vrouwen was bloedstollend

De EK-finale van 4x400 estafette voor vrouwen was zondagavond bloedstollend spannend. Maar die spanning zat hem misschien nog meer na de finish dan tijdens de wedstrijd. Een uur lang was er discussie of Cathelijn Peeters uit Den Bosch en Nina Franke uit Heesch samen met Lieke Klaver en Femke Bol op de hoogste trede zouden mogen staan.

Het was een bizar uur, geeft Cathelijn Peeters toe. “In het begin was het nog wel leuk, er leek nog niets aan de hand. We hebben gefeest op de baan.” Slotloopster Femke Bol kwam overtuigend als eerste over de streep, nota bene in een nieuw Nederlands record. De sfeer sloeg om toen de Britste ploeg protesteerde. Cathelijn Peeters zou een fout gemaakt hebben tijdens haar wissel met Femke Bol. De Bossche gaaf het stokje over en stapte uit de baan, maar daarbij zou ze de Britse hebben gehinderd. Het protest werd gehonoreerd en de Nederlandse ploeg werd gediskwalificeerd.

“Als dit echt tot diskwalificatie zou hebben geleid, zou ik me heel schuldig hebben gevoeld”, zegt Peeters een dag later, met de gouden medaille om haar nek. De diskwalificatie werd weer teruggedraaid na protest van de Nederlandse equipe. Cathelijne was zich van geen kwaad bewust. Ze had de Britste helemaal niet gezien of gevoeld. “Ik heb geen ogen in mijn achterhoofd. Ik snap dat het lijkt alsof ik haar hinder, maar de atletiekunie had beelden van de zijkant waarop je kunt zien dat er best wat ruimte zit tussen haar en mij. Ze schrok wel van mij, maar ik heb haar niet gehinderd.” En die conclusie trok de jury uiteindelijk ook, daardoor kon Cathelijne alsnog voor de tweede keer juichen voor goud. Maar dat ziet Peeters niet als voordeel. “Ik had toch liever gehad dat het bij een keer juichen was gebleven.”

Nina Franke na de wedstrijd (foto: Leon Voskamp).