'Opa en oma' winnen rechtszaak tegen gemeente over Oekraïne-opvang

De initiatiefnemers van de Oekraïne-opvang in Dongen hebben een eerste slag tegen de gemeente gewonnen. De rechter in Breda heeft maandag de dwangsom, die Dongen oplegde tegen de plek waar Leon Bronckers en Deborah van der Meere veertien vluchtelingen opvangen, voorlopig aan de kant geschoven.

Zo'n twee jaar geleden begonnen Leon en Deborah, die door de bewoners vaak als oma en opa worden aangesproken, de vluchtelingenopvang in Dongen-Vaart. Maar het college van burgemeester en wethouders wil nu dat alle vluchtelingen uit Oekraïne op een centrale plek in de gemeente worden opgevangen.

Omdat het stel zich niet aan de regels zou houden en evenmin over een vergunning beschikt, heeft Dongen het stel een dwangsom van tweeduizend euro per week opgelegd. Zo wil het college hen dwingen te stoppen.

Leon en Deborah hebben daar bezwaar tegen gemaakt, donderdag bespreekt de gemeentelijke bezwaarcommissie dat. De commissie komt daarna met een advies over hun zaak naar het college en dat neemt dan opnieuw een besluit over of de opvangplek van Leon en Deborah mag blijven.

Maar al die weken die hier overheen gaan, blijft de dwangsom gewoon doorlopen en komt er iedere week tweeduizend euro bij. De rechter heeft nu besloten dat dat niet kan. De dwangsom is voorlopig niet geldig en wordt pas weer van kracht twee weken nadat het college van B en W een nieuw besluit heeft genomen.