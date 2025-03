Efteling-fans massaal in de rij voor nieuwe hotelkamers: 'Dit is extreem'

Het loopt dinsdagochtend al meteen storm voor het nieuwe Efteling-hotel. Op het drukste moment stonden dinsdagochtend 22.000 mensen in de digitale wachtrij klaar om een kamertje in het nieuwe hotel te boeken. De deuren gaan in augustus open, zo maakte het park dinsdagochtend bekend.

Lav Lukac & Noël van Hooft Geschreven door

Vanaf tien uur 's ochtends konden gasten een kamer reserveren. De Efteling had wel wat drukte verwacht. "Maar dit is extreem", zegt woordvoerder Steven van Gils. "De wachttijd kan oplopen tot een paar uur." "Je kunt tot en met december een kamer reserveren, maar sommige weekenden en dagen in de vakanties lijken al snel vol te raken", verduidelijkt Van Gils. Dinsdagochtend konden mensen die zich vooraf hadden ingeschreven een kamer boeken. Vanaf 17 maart mag iedereen reserveren. Je moet trouwens wel wat over hebben voor een kamer in het splinternieuwe hotel: voor de goedkoopste gezinskamer betaal je 585 euro. Daar kun je met vier personen overnachten. De luxe suite van het hotel is te boeken vanaf 1465 euro. Duitsers

Dinsdagochtend verschenen de eerste beelden van het nieuwe hotel. Door tegenvallers is het hotel negen maanden later klaar dan gepland. “We willen dé internationale pretparkbestemming worden van Europa”, vertelt Nicole Scheffers, directeur park en resort. Het themapark wil zich vooral gaan richten op Duitse bezoekers. In deze video zie je hoe het nieuwe hotel er vanbinnen uitziet: