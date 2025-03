Grote drugszaak met Bolle Jos wordt stilgelegd na wrakingsverzoek

Een grote Belgische drugszaak waarin ook Jos 'Bolle Jos' Leijdekkers uit Breda terechtstaat, is voor onbepaalde tijd stilgelegd. Belgische media, waaronder Het Laatste Nieuws, berichten dat de advocaten van een van de hoofdverdachten een wrakingsverzoek hebben ingediend.

Het kan nog weken duren voordat een definitieve beslissing is genomen over het wrakingsverzoek van verdachte Tom Bastiaanse, die vorige maand in Spanje is opgepakt. Leijdekkers wordt gezien als een spilfiguur in de zaak, maar is zelf niet aanwezig.

Costa De zaak wordt Costa genoemd en is het grootste drugsproces ooit in de Belgische provincie Limburg. Het proces tegen tientallen verdachten en meerdere bedrijven begon maandag en draait om de smokkel van miljarden euro's aan cocaïne.

Eerder werd Bolle Jos in België al veroordeeld tot 13 jaar cel voor een mislukte cocaïneroof in 2023.

Sierra Leone

Leijdekkers is voortvluchtig en zou in Sierra Leone zitten. Dat bleek ook al uit het eerste filmpje dat onlangs opdook, op de Facebookpagina van de first lady van Sierra Leone.

Daarin was Bolle Jos te zien, terwijl hij tijdens een nieuwjaarsmis naast de dochter van de Sierra Leoonse president in de kerkbank zat. De twee zouden een relatie hebben. En de band tussen de presidentsfamilie en Leijdekkers, is goed.

Bolle Jos kreeg vorig jaar in Nederland al 24 jaar cel opgelegd. Hoewel de Nederlandse minister van justitie donderdag nog met zijn Sierra Leoonse functiegenoot sprak over de uitlevering van de gezochte crimineel, is er nog weinig concreets bekend over de kans op slagen.

Nederland heeft op 6 februari een uitleveringsverzoek gedaan, maar tot dusver zonder succes.